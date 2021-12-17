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Тысячи смертей в Китае связали с употреблением мяса

Nature Food: 75 тысяч смертей в Китае связаны с загрязнением воздуха из-за животноводства

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Ученые Эксетерского университета (Англия) и Университета Гонконга обнаружили, что массовое употребление мяса приводит к загрязнению воздуха и, как следствие, 75 тысячам преждевременных смертей ежегодно в одном только Китае. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Food.

Ученые обнаружили, что производство мяса в Китае за период 1980-2010 годы увеличилось на 433 процента, с 15 до 80 миллионов тонн. Лишь небольшая доля этого увеличения объясняется за счет народонаселения, а рост на 60 миллионов тонн был вызван изменением в рационе. Выбросы аммиака за тот же период удвоились, и прирост на 63 процента был обусловлен ростом потребления мяса.

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На основе этих данных исследователи оценили, что пять процентов смертей в Китае (из 1,83 миллиона в 2010 году) связаны с твердыми частицами в воздухе, источником которых стало животноводство. Исследование показало, что если бы китайская диета была менее мясной, то это уменьшило бы выбросы в сельском хозяйстве и уменьшило бы вредное воздействие загрязнения воздуха на здоровье всего населения. В этом случае выбросы аммиака снизились бы на 2,1 тераграмма, и можно было бы избежать 74 805 смертей.

Рост производства мяса во всем мире за последние 50 лет наиболее заметен в Восточной Азии, особенно в Китае. При этом животноводческие фермы являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды, поскольку навоз и удобрения, применяемые для кормовых растений, выделяют большое количество аммиака. Ухудшение качества воздуха, в свою очередь, связано с респираторными заболеваниями, включая рак легких и сердечно-сосудистые заболевания.

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Александр Еникеев
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