Суд отправил экс-участницу списка Forbes Ольгу Миримскую в изолятор

Басманный районный суд Москвы отправил экс-владелицу банка БКФ и экс-участницу списка Forbes мультимиллионершу Ольгу Миримскую под арест — она проведет в изоляторе два месяца. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

О задержании стало известно ранее в пятницу, 17 декабря — по данным источника «Ленты.ру», это случилось после обыска в загородном доме Миримской. Несколькими днями ранее было возбуждено уголовное дело в отношении мультимиллионерши по статье «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».

Близкий к следствию источник считает, что Миримская передала как минимум две взятки следователю Следственного комитета России Юрию Носову в конце 2016 года. В интересах мультимиллионерши следователь выходил за пределы своих должностных полномочий и проводил ряд незаконных действий по уголовному делу, за что получил два автомобиля.

В настоящий момент следователь СКР также задержан. В 2015 году Миримская занимала 22-е место в списке «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes с состоянием в 100 миллионов долларов.