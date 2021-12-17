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Раскрыты подробности дела экс-участницы списка Forbes и следователя в Москве

Источник: экс-владелицу банка БКФ и следователя СКР задержали за взятку в виде автомобилей

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Раскрыты подробности задержания экс-участницы списка Forbes Ольги Миримской и следователя подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Юрия Носова — их задержали после обыска в загородном доме Миримской по уголовному делу о взятке. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, следствие считает, что в 2015-2018 годах следователь Носов проводил ряд действий по уголовному делу, которые были незаконны и выходили за пределы своих должностных полномочий. В этом уголовном деле Миримская выступала потерпевшей, а сам следователь Носов действовал в ее интересах.

Результатом этого стало уголовное преследование пятерых невиновных, которое было прекращено в июле 2020 года по реабилитирующим обстоятельствам. В качестве вознаграждения от Миримской Носов через посредников получил в конце 2016 года два автомобиля.

Одну машину — Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска — получил отец следователя. Другая машина — Honda CR-V 2013 года выпуска — в тот же период времени была оформлена на супругу следователя. В начале 2021 года Носову пришлось продать Mitsubishi Outlander, поскольку в СМИ упоминалось, что авто было получено в качестве взятки.

Ранее «Лента.ру» сообщала, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании Миримской меры пресечения в виде ареста. В 2015 году Миримская занимала 22-е место в списке «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes с состоянием в 100 миллионов долларов.

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Леонид Микуляк
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