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Спорт

Месси подешевел

Футболист ПСЖ Лионель Месси подешевел на 20 миллионов евро

Фото: Panoramic / globallookpress.com

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси подешевел на 20 миллионов евро. Об этом сообщается на портале Transfermarkt.

Стоимость семикратного обладателя «Золотого мяча» снизилась на 25 процентов. На 17 декабря она составляет 60 миллионов евро.

Последний раз такую стоимость футболист имел в 2009 году. Наивысшее значение было достигнуто в мае 2018 года, когда Месси стоил 180 миллионов евро.

34-летний аргентинский нападающий проводит первый сезон во французском клубе. В текущем сезоне Месси провел 15 матчей и забил шесть мячей.

Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны». В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании.

Дарья Коршунова
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