Минтруд ответил на предложение о новогодних выплатах пенсионерам

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ответил на предложение депутатов Госдумы ввести новогодние выплаты пенсионерам, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — заявил глава министерства. Таким образом он прокомментировал законопроект комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от 16 декабря.

Депутаты предложили установить выплату в размере получаемой россиянами пенсии. Один из авторов документа, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявил, что предновогодняя выплата поможет пенсионерам достойно отметить Новый год и не залезать в долги по кредитам для покупки подарков. Он отметил, что парламентарии проголосуют за инициативу, если ее поддержит правительство.

В середине декабря депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил, что российским пенсионерам в среднем не доплатили примерно 90 тысяч рублей, поскольку индексация происходит без учета темпов инфляции. Он привел в пример 2015 год, когда инфляция составляла около 13 процентов, однако пенсии были проиндексированы лишь на четыре процента.