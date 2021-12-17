Криминалист оценил заявление воров в законе о жертвах пыток на российских зонах

Воры в законе выступили против ФСИН, распространив по российским колониям прогон (воровское послание) в поддержку изнасилованных тюремщиками заключенных. Заявление элиты криминального мира в беседе с «Лентой.ру» оценил криминалист, подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов.

По его словам, запретив осужденным понижать в тюремной иерархии арестантов, подвергшихся насилию по приказу администрации, законники решили остановить беспредел на зонах.

«Долгое время в колониях было неписаное правило. Если у заключенного вскрывался факт мужеложества — как добровольного, так и насильственного — его местом автоматически становился "петушатник"», — объясняет криминалист.

Таких заключенные причисляли к «опущенным» (низшая ступень в тюремной иерархии). Лишившись поддержки других зэков, они нередко начинали работать на администрацию учреждения.

Теперь, по словам Игнатова, согласно воровскому «прогону», тот, кого «опустили», не разобравшись в ситуации, не будет считаться изгоем, а тот, кто вынес несправедливое решение, понесет заслуженное наказание.

15 декабря по российским колониям разошелся «прогон», в котором авторитеты объяснили осужденным, что нельзя идти на поводу у ФСИН и понижать в иерархии тех, кого администрация колоний пытала или насиловала. «Они не являются "обиженными" и также полноценно могут жить в общей массе», — говорится в письме.

По некоторым данным, «прогон» был составлен на воровской сходке самого высокого уровня: она проходила в присутствии лидера преступного мира России вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).