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Рыба-робот напугала пожирателей земноводных ради экологии

Ученые создали рыбу-робота, которая борется с истребителями земноводных

Фото: Shutterstock

Австралийские ученые создали рыбу-робота, защищающую земноводных от нападения пожирателей мелких рыб и головастиков. Исследование было опубликовано в научном журнале Cell.

Специалисты создали роботизированную рыбу, атакующую хольбрукских гамбузий (Gambusia holbrooki), которые охотятся на земноводных. Таким образом ученые искусственно снижают активность агрессивных рыб, не причиняя им физического вреда.

Ученые отметили, что гамбрузии были разведены в водоемах по всему миру для борьбы с личинками комаров, что позволяло сдерживать распространение болезней. Однако впоследствии рыбы освоились и начали истреблять не только личинки комаров, но и нападать на местных пресноводных рыб и головастиков. Специалисты Университета Западной Австралии заметили, что ради экологии популяция хольбрукских гамбузий должна быть сокращена.

В рамках исследования была создана роботизированная рыба, которая внешне и повадками напоминала большеротого окуня (Micropterus salmoides). Ученые выловили несколько гамбузий и головастиков, и разместили их в аквариуме вместе с роботом. Когда рыбы пытались съесть земноводных, робот имитировал нападение и отгонял их от жертв.

Эксперимент длился несколько недель и завершился успешно. Гамбузии стали реже нападать на головастиков, снизили вес и значительно сократили плодовитость. Их самцы стали быстрее, чтобы более эффективно избегать атак робота, но менее агрессивны. Ученые подчеркнули, что после успеха в лаборатории эксперимент можно повторить в дикой природе.

В начале декабря специалисты Стэнфордского университета создали робота-попугая, который имеет лапы для захвата предметов. Ученые полагают, что робота можно будет использовать при изучении дикой природы и наблюдениями за птицами.

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Андрей Ставицкий
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