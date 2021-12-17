В России рассказали о «проглатывающей» американские действия Европе

У России и США имеются спутники дистанционного зондирования Земли, а также оптические, инфраструктурные, радиотехнические и иные методы разведки, способные компенсировать им выход из Договора по открытому небу (ДОН), рассказывает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

«Другое дело — европейские союзники США по НАТО. У них таких спутников почти нет, а сюзерен не любит делиться добытыми сведениями. Именно это тревожит генералов в Брюсселе, Берлине, Париже, Лондоне и Варшаве, в других столицах стран, входящих в альянс», — уверяет автор.

По его мнению, выход США из ДОН не выгоден прежде всего Европе. «Как говорится, за что боролись. А пока, господа европейцы, можете молча проглатывать и другие деструктивные действия американской администрации», — пишет обозреватель.

Литовкин напоминает, что 19 декабря Россия окончательно и безоговорочно выйдет из Договора об открытом небе. «Напомню, такой шаг Россия сделала в ответ на решение 45-го президента США Дональда Трампа прекратить участие США в ДОН», — отмечает эксперт.

В апреле 2018 года гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Михаила Решетнева (входит в «Роскосмос») Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.