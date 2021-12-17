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Российский полицейский случайно выстрелил себе в ногу

В Петербурге сотрудник МВД при сдаче оружия сделал непроизвольный выстрел, он ранен в ногу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полицейский случайно ранил сам себя из табельного оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в здании МВД на Варшавской улице. Полицейский находился в комнате для чистки оружия, когда сделал непроизвольный выстрел. В этот момент он сдавал табельный пистолет.

Пострадавшего госпитализировали с ранением ноги.

10 декабря сообщалось, что в Алтайском крае в ходе освобождения шестилетнего ребенка полицейский застрелил 36-летнего россиянина. К нему в гости приехала пара с тремя детьми. После распития алкоголя хозяин захватил одного ребенка. Прибывшие полицейские пытались обезвредить мужчину, но он напал на них с железным прутом и стал избивать. Силовик применил табельное оружие.

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Любовь Ширижик
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