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Российский полицейский застрелил захватившего ребенка мужчину с железным прутом

В Алтайском крае мужчина с железным прутом захватил сына знакомых и побил полицейских

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Алтайском крае в ходе освобождения шестилетнего ребенка полицейским был застрелен 36-летний россиянин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пара с тремя детьми приехала в гости к 36-летнему знакомому и его сожительнице. Совместное распитие алкоголя закончилось ссорой, гости собрались уходить. В какой-то момент глава семьи вышел на улицу с двумя детьми, пока его жена одевала шестилетнего сына. Неожиданно хозяин ударил ее и вытолкал из дома, захватив ребенка.

Напуганные родители вызвали полицейских, которые оперативно прибыли на место. На их требования открыть двери хозяин не реагировал. В какой-то момент он неожиданно вылез из окна с железным прутом и ударил им по голове полицейского водителя, после чего принялся избивать оперативного сотрудника. Напарник сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда неадекватным мужчина пошел на него с прутом, прострелил ему руку. Ранение не остановило нападавшего, и тот продолжил атаку, вынудив сотрудника стрелять на поражение. Мужчина погиб на месте, захваченного им мальчика освободили, он не пострадал, а побитым прутом полицейским понадобилась медицинская помощь. Оба доставлены в больницу.

10 декабря сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск бойца смешанного стиля (ММА) Бунеда Тухтаева, напавшего на правоохранителей.

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Владимир Седов
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