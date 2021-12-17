Поклонская защитила диссертацию на тему российско-украинских отношений

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ. Об этом дипломат рассказала на своей странице в Instagram.

Поклонская заявила, что тема диссертации ей близка: «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе». Она также призвала подписчиков поздравить ее.

Ранее Поклонская назвала решение об отказе украинского бюро Интерпола объявлять ее в международный розыск разумным.