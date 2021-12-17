Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Поклонская защитила диссертацию на тему российско-украинских отношений

Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ. Об этом дипломат рассказала на своей странице в Instagram.

Поклонская заявила, что тема диссертации ей близка: «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе». Она также призвала подписчиков поздравить ее.

Ранее Поклонская назвала решение об отказе украинского бюро Интерпола объявлять ее в международный розыск разумным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Путин попросил доработать закон о ковид-сертификатах
Лифт с пассажиром сорвался с 27-ого этажа в «Москва-Сити»
В России продлили дачную амнистию
Путин оценил уровень общей подготовки в колледжах
Россия призвала НАТО перезагрузить дипломатические отношения
Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности
Бывшая участница Comedy Woman назвала запрещенное в КВН слово
В Совфеде ответили на продление ЕС санкций против России
Российский миллиардер назвал главный риск для компаний в 2022 году
Поклонская защитила диссертацию на тему российско-украинских отношений
Украинские военные в Донбассе заявили о готовности «победить или умереть»
Перебежчик Чечко обвинил контрразведку Польши в запугивании польских солдат
Татьяну Тарасову госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter