В НАТО заявили о готовности к переговорам с Россией в ближайшем будущем

Североатлантический альянс готов к конструктивным переговорам с Россией в ближайшем будущем. Об этом заявил «Ленте.ру» представитель НАТО.

Источник напомнил, что Москву пригласили на заседание Совета Россия — НАТО, который состоится в скором времени. Он также указал, что все страны-члены организации ознакомились с представленными российской стороной предложениями по гарантиям безопасности.

«Мы продолжаем твердую политическую и практическую поддержку Украины и продолжаем консультации», — подчеркнул представитель альянса. От имени НАТО он призвал Россию к деэскалации ситуации и снижению напряженности около украинских границ.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на публикацию российского проекта соглашений по безопасности. Он заключил, что договор между Москвой и НАТО должен учитывать интересы Украины. По его словам, в заключении подобного соглашения стороны должны консультироваться с европейскими партнерами НАТО, включая Киев.