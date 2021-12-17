Россию разочаровала реакция США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности

Москва крайне разочарована реакцией США и стран НАТО относительно российских предложений о гарантиях безопасности. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможных переговорах, Рябков сказал, что Москва рассчитывала на более явные сигналы от западных партнеров. «Если бы они по закрытому каналу ответили бы нам: “Окей, давайте хотя бы сядем и посмотрим”, я думаю, такого не было бы сейчас, когда все переходит в публичную плоскость», — добавил дипломат.

Ранее 17 декабря Псаки сообщила, что США ознакомились с предложениями России, но отказались вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Европейского союза.

До этого МИД России опубликовал проекты предложений по гарантиям в сфере безопасности для НАТО и Вашингтона. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения на восток.