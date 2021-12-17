В Германии назвали условие начала поставок по «Северному потоку-2»

Поставки газа в Европу по «Северному потоку-2» смогут начаться после завершения процесса сертификации. Такое условие поставок назвала представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград, передает РИА Новости.

«Газ может пойти по трубопроводу только тогда, когда процесс сертификации Федеральным сетевым агентством будет закончен. Это четкая юридическая предпосылка», — отметила она. Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн, заявил, что не ожидает завершения сертификации в первой половине следующего года.

Унград добавила, что политика не оказывает влияния на процесс сертификации. По ее словам, запуск газопровода относится к вопросам административного регулирования.

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания сообщила, что намерена создать в Германии дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.