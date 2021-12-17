Стало известно о возможном влиянии санкций ЕС и США на оборонные компании

Новые санкции ЕС и США против России, которые могут ввести за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной, могут затронуть оборонные компании. Об этом стало известно Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.

Отмечается, что ограничения, в частности, нацелены на оборонные компании, а также энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт. Кроме того, влияние санкций распространится на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT.

Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от SWIFT. При этом Bloomberg сообщал, что западные страны считают проблематичным отключение России от международной банковской системы. По словам других источников американского издания, США при этом рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность Москвы конвертировать рубль в валюты других государств.