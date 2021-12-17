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Звезда «Ликвидации» пожаловался на неубранный снег в Москве

Актер Александр Семчев выразил недовольство уборкой снега в московских дворах

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Александр Семчев выразил недовольство уборкой снега в московских дворах. Нужно «приводить район в порядок», заявил звезда сериала «Ликвидация» в беседе с РЕН ТВ.

«Во дворах скверно, не убирают», — отметил актер. По его словам, нужно жаловаться на сложившуюся ситуацию мэру Москвы Сергею Собянину. «Надо найти тех, кто за это отвечает, — подчеркнул Семчев. — Людей поставили на эту работу, необходимо "Жилищнику" указать, чтобы они приводили район в порядок».

Ранее в декабре актер Иван Краско пожаловался президенту Владимиру Путину на неубранный снег в Санкт-Петербурге, попросив его помочь с решением проблемы. Народный артист написал главе государства письмо, в котором назвал обстановку в городе невыносимой для жизни.

Нина Ташевская
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