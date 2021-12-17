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В СПЧ прокомментировали утечку письма Сокурова

Член СПЧ Брод назвал ошибкой утечку в СМИ письма с извинениями Сокурова за спор с Путиным

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Утечка в СМИ письма с извинениями режиссера Александра Сокурова является ошибкой, так как оно не предназначалось для огласки. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Его слова приводит ТАСС.

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории», — заявил Брод.

О том, что Сокуров направил обращение председателю СПЧ Валерию Фадееву, стало известно 17 декабря. В нем режиссер извинился перед Фадеевым и остальными членами совета за свои высказывания на встрече совета с президентом Владимиром Путиным, заявив, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха.

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Никита Абрамов
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