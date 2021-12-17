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В Польше рассказали о превращении России в продовольственную сверхдержаву

Myśl Polska: Россия бьет рекорды по экспорту сельхозпродукции

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россия возвращается на международный аграрный рынок, снова превращаясь в продовольственную сверхдержаву, об этом пишет польское издание Myśl Polska.

В последние годы Россия бьет рекорды по экспорту сельхозпродукции, отмечает журналист издания Анджей Щенсняк. В 2020 году объем экспорта составил 30 миллиардов долларов, а в этом вырос более чем на 20 процентов. Треть составляет зерно, еще 20 процентов — масличные культуры, а также рыба и морепродукты. Все это поставляется в основном в Европу, Китай и Турцию.

Ранее Советский Союз, а после него Россия, несмотря на огромные площади и очень плодородные земли, не могли прокормить себя, пишет Щенсняк. В 2004 году была принята ​​программа развития сельского хозяйства, а после помогли санкции 2014 года. Именно тогда произошло возрождение сельского хозяйства, отмечает издание. Запреты на ввоз продуктов питания из Европы дал положительный результат для российского сектора, рассказал журналист.

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Россия обладает огромным потенциалом, урожай с гектара увеличился в среднем на 23 процента за последние пять лет, а в наиболее плодородных южных районах — на 50-100 процентов, добавил Щенсняк.

Ранее цены на российскую пшеницу достигли рекордных 340 долларов за тонну. Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода упал на 23 процента и на 18 ноября составил 17,6 миллиона тонн.

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Платон Щукин
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