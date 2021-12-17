В Польше рассказали о превращении России в продовольственную сверхдержаву

Россия возвращается на международный аграрный рынок, снова превращаясь в продовольственную сверхдержаву, об этом пишет польское издание Myśl Polska.

В последние годы Россия бьет рекорды по экспорту сельхозпродукции, отмечает журналист издания Анджей Щенсняк. В 2020 году объем экспорта составил 30 миллиардов долларов, а в этом вырос более чем на 20 процентов. Треть составляет зерно, еще 20 процентов — масличные культуры, а также рыба и морепродукты. Все это поставляется в основном в Европу, Китай и Турцию.

Ранее Советский Союз, а после него Россия, несмотря на огромные площади и очень плодородные земли, не могли прокормить себя, пишет Щенсняк. В 2004 году была принята ​​программа развития сельского хозяйства, а после помогли санкции 2014 года. Именно тогда произошло возрождение сельского хозяйства, отмечает издание. Запреты на ввоз продуктов питания из Европы дал положительный результат для российского сектора, рассказал журналист.

Россия обладает огромным потенциалом, урожай с гектара увеличился в среднем на 23 процента за последние пять лет, а в наиболее плодородных южных районах — на 50-100 процентов, добавил Щенсняк.

Ранее цены на российскую пшеницу достигли рекордных 340 долларов за тонну. Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода упал на 23 процента и на 18 ноября составил 17,6 миллиона тонн.