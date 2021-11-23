Цены на российскую пшеницу достигли рекорда

Цены на российскую пшеницу достигли рекордных 340 долларов за тонну. Традиционного падения, которое обычно бывает в начале второй половины сельхозгода (январь-июнь), на этот раз может не случится. Об этом сказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Его слова приводит «Интерфакс».

Раньше цена доходила до рекорда перед Новым годом и после него падала. «Совсем необязательно, что эта тенденция сохранится в текущем сельхозгоду, поскольку COVID-19 опрокидывает все прогнозы», — подчеркнул глава ИКАР. По его словам, подорожание объясняется в том числе тем, что «заливает Австралию» (один из мировых экспортеров зерна). Есть вероятность, что там «не будет ни количества, ни качества», добавил Рылько.

Эксперт считает, что в этом году Россия соберет средненормальный урожай зерновых. «Юг дал рекордную урожайность, не обманул ожиданий. Чего нельзя сказать о центральной России, где была серьезная засуха. Еще хуже ситуация в Поволжье, и совсем плохо на Урале, который подвергся сильной засухе. Регион, который отправляет за пределы большой объем зерновых, в том числе в Казахстан, сам превращается в регион, который нуждается в поставках зерна», — сказал глава ИКАР.

По словам Рылько, рекордный урожай зафиксирован в Западной Сибири, но это не окажет влияния на российский зерновой баланс, поскольку оттуда идут рекордные поставки в Казахстан.

Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода упал на 23 процента и на 18 ноября составил 17,6 миллиона тонн. Объем экспорта пшеницы составил 14,8 миллиона тонн (на 21,6 процента ниже уровня аналогичного периода).

В конце сентября сельскохозяйственные эксперты предположили, что Россия перестанет быть крупнейшим экспортером пшеницы по итогам текущего сельхозгода (июль 2021 — июнь 2022 года) из-за хорошего урожая в Европе и экспортных проблем.