В Госдуме объяснили закупку овощей за рубежом

Член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов в беседе с URA.RU объяснил закупку Россией картофеля в Египте и других странах тем, что это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно.

«Большое количество картофеля у нас завозится из-за рубежа, потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас», — сказал Сулейманов. По его словам, в России значительно разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой.

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Депутат Госдумы также заявил что в стране продукция пропадает, поскольку примерно половина овощей выращивается в подсобных хозяйствах, а «людей на селе становится все меньше».

Он отметил, что Россия пока может обеспечивать себя только зерном. «Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза», — сказал Сулейманов. По его словам, Россия частично сама покрывает потребность в свинине и птице.

Спикер добавил, что для полного обеспечения страны собственной продукцией необходимо решить проблемы в отрасли сельского хозяйства. По его словам, сейчас государство поддерживает крупные агрохолдинги, однако этого недостаточно. «В стране принята программа комплексного развития села, но она сильно недофинансируется», — заключил Сулейманов.

Ранее Минсельхоз сообщил, что Россия собралась закупать больше картофеля у стран СНГ, чтобы получить товар по более низкой цене, чем из дальних Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая возможна к весне. В документах за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут, датированных 28 октября и 1 ноября, предупреждается о возможных проблемах с урожаем картофеля в этом году из-за плохой погоды.