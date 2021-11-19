В России подорожал оливье

Продуктовый набор для салата оливье в 2021 году подорожал на 6,07 процента

Продуктовый набор для салата оливье в 2021 году подорожал более чем на шесть процентов. Об этом рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Мясникова, сообщает агентство «Москва».

Стоимость 2-2,5 килограмма оливье к новогоднему столу для россиян составит 322,5 рубля — это на 6,07 процента выше суммы 2020 года. Для подсчетов использовалась рецептура, предложенная Росстатом для «индекса оливье»: в салат входят огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез и репчатый лук.

«Следует отметить существенный рост цен на овощи — картофель, морковь — 52,7 процента и 32,6 процента соответственно. Значительно снизились цены на огурцы — на 20 процентов, остальные продукты для салата незначительно подорожали в пределах от 4 до 7,7 процента», — рассказала Мясникова и уточнила, что салат может обойтись дешевле, если заменить вареную колбасу курицей. По мнению эксперта, так блюдо станет даже полезнее.

О подорожании овощей в России ранее в ноябре уже сообщал Росстат. Согласно его данным, цены на плодоовощную продукцию на 15 ноября выросли на 22,26 процента в годовом выражении. Картофель подорожал на 73,57 процента, морковь — на 38,34 процента, огурцы — на 45,05, лук — на 24,99 процента.

В начале ноября эксперты сообщили о росте «индекса борща» на Украине. Приготовить традиционное блюдо стало дороже из-за роста цен на основные продукты в его составе. По сравнению с октябрем 2020 года индекс вырос на 5,5 процента. Больше всего выросли в цене свела (на 62,43 процента), морковь (на 35,01 процента) и капуста (на 34,87 процента).