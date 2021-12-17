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Спорт

Российский вратарь установил рекорд НХЛ

Российский вратарь Василевский выиграл 63-й матч за год в НХЛ и установил рекорд

Фото: Kim Klement / Reuters

Российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем уникального достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В ночь на пятницу, 17 декабря, клуб россиянина со счетом 2:1 обыграл «Оттаву Сенаторс» в матче регулярного чемпионата. Эта победа стала для Василевского 63-й за календарный год, что является рекордом лиги.

Предыдущее достижение в 2009 году установил канадский вратарь «Питтсбург Пингвинс» Марк-Андре Флери. На счету голкипера было 62 победы за год.

В нынешнем сезоне Василевский провел 23 матча. Россиянин одержал 16 побед и в двух матчах оставил свои ворота сухими. Голкипер отразил 92,8 процента бросков.

Алексей Гусев
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