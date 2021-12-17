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Власти популярной пляжной страны отменят карантин для вакцинированных туристов

Власти Вьетнама заменят с 1 января 2022 года карантин на трехдневную самоизоляцию

Фото: Kham / Reuters

Власти Вьетнама с 1 января 2022 года отменят обязательный семидневный карантин для вакцинированных иностранных туристов, заменив его на трехдневную самоизоляцию в гостинице или по месту жительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление министерства здравоохранения республики.

Так, для въезда в популярную пляжную страну туристам потребуется сертификат вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. Кроме того, по прибытии необходимо будет установить на смартфон местное приложение PC-COVID для подачи медицинской декларации и контроля возможных контактов с больными коронавирусом во время пребывания в стране. После этого путешественники отправятся на трехдневную самоизоляцию в отель или по месту жительства.

Кроме этого, в период карантина необходимо будет сдать два ПЦР-теста — на первый и третий день. Отмечается, что в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19 во Вьетнаме, новые правила также могут быть изменены.

С 1 декабря Россия сняла ограничения на авиасообщение с тремя популярными пляжными странами — Кубой, Мексикой и Катаром. Кроме того, в оперштабе приняли решение об увеличении рейсов в Италию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Вьетнам — самолеты из Москвы смогут летать по два раза в неделю в города Хошимин и Нячанг.

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Дарья Рыбак
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