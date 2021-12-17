Visa введет комиссию за новый сервис

Visa введет плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных платежей в интернете с апреля 2022 года, пишут «Известия».

Комиссия для банков-эквайеров (юрлицо, которое принимает платеж) будет 0,01 доллара за операцию, а для банков-эмитентов (выпускающих карты) — 0,005 доллара. Ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже 250 долларов и выше 15 тысяч долларов.

Новая версия сервиса 3D Secure (стандарт безопасного проведения операций в интернете) была запущена в апреле этого года. По словам источника издания, ее плюсы в том, что сервис не присылает коды подтверждения СМС по транзакциям с низким риском. Из-за этого улучшается конверсия при проведении платежей, так как иногда сообщения с кодом не приходят.

Главный конкурент Visa в России — это наличные деньги, заявил ранее глава этой платежной системы в России Михаил Бернер. Он уверен, что России еще предстоит длительный путь перехода на безналичные расчеты.

По данным ЦБ, средняя доля безналичных платежей в общих платежах в стране за первые три квартала составила 72,6 процента по сравнению с 69,4 процента годом ранее.