Названы самые ожидаемые сериалы 2022 года

Кинсайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых шоу 2022 года. Рейтинг был составлен на основе посещаемости страниц.

На первом месте в перечне наиболее ожидаемых шоу оказался приквел «Игры престолов» «Дом дракона». В нем рассказывается о падении дома Таргариенов и начале войны, получившей название Танец Драконов.

На второй строчке разместился проект Amazon «Властелин Колец». Замкнул тройку сериал «Пэм и Томми», сюжет которого строится вокруг украденного интимного ролика Памелы Андерсон и ее бывшего возлюбленного Томми Ли.

В десятку также вошли шоу «Песочный человек», «Одни из нас», «Оби-Ван Кеноби», «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь».

Ранее в декабре были выбраны лучшие сериалы года по версии Peopleʼs Choice Awards. Главным шоу 2021 года стал «Локи». Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», а в категории комедийных проектов на первом месте оказался «Я никогда не...».

Исполнитель главной роли в «Локи» Том Хиддлстон был удостоен награды «Лучший актер на телевидении», а среди артисток первое место заняла Эллен Помпео.