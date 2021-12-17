СБУ предупредила об отключениях отопления в регионах Украины

Критическая нехватка угля на складах в ряде регионов Украины может привести к отключению отопления. Об этом говорится в отчете Службы безопасности Украины (СБУ), на который ссылается издание «Зеркало недели».

В документе, переданном в правительство, указано, что по состоянию на 1 декабря на складах находилось 486 тысяч тонн угля при плановом значении 2,63 миллиона тонн. Таким образом у многих ТЭЦ и ТЭС уголь может закончиться уже в ближайшее время.

СБУ предупредила, что Славянская ТЭС имеет запас в 50 раз меньше необходимого, Луганская ТЭС — в четыре раза меньше, Черниговская ТЭЦ — в пять раз меньше, а на Дарницкой ТЭЦ запасов вообще не осталось.

Авторы отчета отмечают, что такая ситуация может привести к чрезвычайным событиям техногенного характера, за которым последует рост социальной напряженности среди населения.

Накануне, 16 декабря, о критически низких запасах угля на Украине рассказал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. В то же время он указал, что в настоящее время в страну идет много угля из-за границы.

В среду, 15 декабря, Министерство энергетики Украины предложило правительству выделять средства на помощь ТЭС и ТЭЦ, если им вынуждено придется переходить с угля на газ.