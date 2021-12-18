Большунов провалил квалификацию спринта на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не смог преодолеть квалификацию в индивидуальном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Спортсмен провалил гонку, заняв 31-е место. Таким образом, он не сможет участвовать в четвертьфинале спринта. Россию на этом этапе соревнований представят Александр Терентьев и Глеб Ретивых, расположившиеся на восьмом и девятом местах в квалификации.

13 декабря глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала необдуманным поступок Большунова, который вышел на старт гонки Кубка мира с простудой. Она отметила, что часто спортсмен поступает необдуманно из-за молодости и большого желания соревноваться.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне и четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года. Также на счету россиянина две победы в общем зачете Кубка мира в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.