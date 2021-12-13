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Вяльбе раскритиковала Большунова

Елена Вяльбе о решении лыжника Большунова выйти на старт с простудой: я с ним не согласна

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала необдуманным поступок Александра Большунова, который вышел на старт гонки Кубка мира с простудой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Сегодняшнее его решение было неправильным, я с ним не согласна», — раскритиковала Вяльбе поступок лыжника. Она отметила, что часто спортсмен поступает необдуманно из-за молодости и большого желания соревноваться.

По словам Вяльбе, Большунов сам попросил тренеров заявить его на гонку. Глава ФЛГР уточнила, что в команде никто не может запретить спортсмену выходить на старт, если он себя хорошо чувствует после болезни и готов выступать.

12 декабря в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе Большунов отстал от победившего норвежца Симена Хегстада Крюгера на одну минуту и девять секунд и занял 12-е место. Ранее россиянин снялся со спринта из-за плохого самочувствия.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне и четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года. Также на счету россиянина две победы в общем зачете Кубка мира в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.

Дарья Коршунова
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