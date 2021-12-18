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В Германии предостерегли о последствиях действий главы МИД против России

Политик Брайнингер: действия Бербок против России могут расколоть правящую в ФРГ коалицию

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер в беседе с РИА Новости предостерег о последствиях действий главы МИД ФРГ Анналены Бербок против России и газопровода «Северный поток-2».

Политик указал на повышение цен на газовом рынке, которое произошло после заявления Бербок о том, что «Северный поток-2» не соответствует некоторым европейским законам ЕС. «Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России», — отметил Брайнингер.

По его мнению, подобные действия главы немецкого МИД по отношению к России не «внушают оптимизм», когда речь заходит о краткосрочных перспективах отношений между двумя странами, и могут расколоть недавно созданную в Германии правящую коалицию.

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Вместе с тем Брайнингер считает, что экономические интересы Берлина должны возобладать. «Время и цены на газ все приведут в порядок. Они должны улучшить отношения с Россией», — заключил он.

13 декабря министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок сообщила, что «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить, поскольку он не удовлетворяет требованиям европейского законодательства. Позже она уточнила, что имела в виду вынесенное в ноябре решение регулятора Евросоюза, согласно которому оператор газопровода Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован как независимый, после того как завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали. Согласно директиве ЕС, одна компания не имеет права владеть газопроводом и поставлять по нему газ в полном объеме.

Марина Совина
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