Билан заявил о сожалении из-за публичных откровений на камеру

Российский певец Дима Билан заявил о сожалении из-за своих публичных откровений на камеру. Он порассуждал о современных артистах, которые делятся личным с поклонниками в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Ведущий поинтересовался у гостя, как тот относится к тотальной искренности знаменитостей. «Считаю, что это ошибка. Потому что спустя время и года, раз и накрывает! Думаешь: «Какого хрена я все про себя рассказал?», — отметил Билан.

В конце ноября казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего на свадьбе в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии.

После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался. По словам артиста, во время выступления он пил минералку. «Ребят, повторяю вопрос: вы не люди? У вас не бывает ошибок? Это же не так. Я переживал сегодня, плакал даже. Много плачу, кстати. Возможно, буду завтра жалеть... Но вы даже половину не знаете, сколько приходится переживать. Стыдно мне, очень стыдно. Ну и что?» — говорил Билан.

