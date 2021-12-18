Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Россия в субботу, 18 декабря, официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН), приостановив выполнение своих обязательств по этому соглашению. С соответствующим заявлением ранее выступал МИД РФ.

Российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление. Как заявлял ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, оснований для того, чтобы Москва вернулась в Договор, нет.

По его словам, ранее Москва выдвигала участникам ДОН условия, при которых можно было бы рассмотреть вариант продолжения членства в сообществе. В частности, Россия требовала гарантий того, что информация, полученная по итогам наблюдательных полетов над ее территорией, не будет передаваться третьим государствам, а также гарантий беспрепятственного наблюдения за военными объектами США в Европе для российско-белорусских миссий. Однако требования Москвы были проигнорированы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.