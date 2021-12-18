На Украине раскрыли «тайные договоренности» США и России о присоединении Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что американские власти «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraf.

«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что американская сторона, приведя подконтрольные ей силы во власть на Украине, не смогла не считаться с позицией России, у которой были свои стратегические задачи в регионе.

«Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы [США] перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — объяснил Кива.

По его словам, именно из-за договоренностей между Россией и Соединенными Штатами временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с Крыма.

Ранее Кива назвал причину отдачи Крыма России. «Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — заявил Кива.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.