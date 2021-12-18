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Российского бизнесмена экстрадировали из Швейцарии в США

Федеральное управление юстиции Швейцарии: бизнесмена Клюшина экстрадировали в США

Фото: Pixabay

Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Об этом говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции, передает РИА Новости.

«18 декабря Владислав Клюшин был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полета в США», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что адвокаты арестованного в Швейцарии по запросу США россиянина Клюшина 16 декабря направили жалобу в ЕСПЧ. Российское посольство в этой связи 17 декабря направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, «в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены».

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают выдачи россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

Марина Совина
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