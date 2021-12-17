Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ

Адвокаты россиянина Клюшина попросили ЕСПЧ приостановить его выдачу из Швейцарии в США

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Адвокаты арестованного в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина 16 декабря направили жалобу в ЕСПЧ. Юристы просят суд приостановить его экстрадицию в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова.

Так, адвокаты Клюшина попросили ЕСПЧ принять обеспечительные меры, в том числе приостановить его выдачу США «до принятия решения относительно обоснованности действий швейцарской юстиции», рассказал Хохлов. Он добавил, что российское посольство в этой связи 17 декабря направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, «в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены».

Материалы по теме:
«Русские хакеры» действительно существуют. Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?
«Русские хакеры» действительно существуют.Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?
20 августа
«Они все предвзяты» Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
«Они все предвзяты»Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
2 апреля

13 декабря Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение об экстрадиции Клюшина, так как не увидел в деле политического подтекста, подтвердил принятое в конце июня решение о его выдаче США.

Владислава Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают выдачи россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

В сентябре стало известно, что Клюшин подозревается в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Предприниматель якобы руководил операцией российских спецслужб по влиянию на выборный процесс, а также имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США, которая тогда проиграла республиканцам. Материалы по делу Клюшина в суде штата Массачусетс засекречены.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ
Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине
Российский бизнесмен выставил на продажу квартиру с женщиной и тремя детьми
В Кремле прокомментировали отношение Минска к «Комсомольской правде»
Мошенники похитили у пенсионера миллион рублей при покупке автомобиля
Мурашко оценил эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма
Мамаев сменит клуб
Ведущий Первого канала назвал опасные для диабетиков продукты
Минюст расширил список иноагентов
Россиянку похитили в Камбодже
Перенесшая COVID-19 после отпуска в ЮАР россиянка рассказала о болезни
Мошенник «продал» майнеру чужой товар и обманом получил миллион рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter