Адвокаты арестованного в Швейцарии россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ

Адвокаты арестованного в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина 16 декабря направили жалобу в ЕСПЧ. Юристы просят суд приостановить его экстрадицию в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова.

Так, адвокаты Клюшина попросили ЕСПЧ принять обеспечительные меры, в том числе приостановить его выдачу США «до принятия решения относительно обоснованности действий швейцарской юстиции», рассказал Хохлов. Он добавил, что российское посольство в этой связи 17 декабря направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, «в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены».

13 декабря Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение об экстрадиции Клюшина, так как не увидел в деле политического подтекста, подтвердил принятое в конце июня решение о его выдаче США.

Владислава Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают выдачи россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

В сентябре стало известно, что Клюшин подозревается в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Предприниматель якобы руководил операцией российских спецслужб по влиянию на выборный процесс, а также имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США, которая тогда проиграла республиканцам. Материалы по делу Клюшина в суде штата Массачусетс засекречены.