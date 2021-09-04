Задержанного в Швейцарии россиянина заподозрили во вмешательстве в выборы в США

The Times: задержанный в Швейцарии россиянин подозревается во вмешательстве в выборы в США

Задержанный по запросу американских властей в марте в Швейцарии гражданин России Владислав Клюшин подозревается в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на адвоката россиянина Оливера Сирика.

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По данным источника, предприниматель якобы руководил операцией российских спецслужб по влиянию на выборный процесс, а также имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США, которая проиграла республиканцам. Отмечается, что в США Клюшин проходит в качестве обвиняемого по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами вместе с россиянином Иваном Ермаковым, который входит в руководство принадлежащей Клюшину IT-компании М13.

При этом, рассказал адвокат арестованного Сирик, странно то, что в суде штата Массачусетс материалы по делу Клюшина засекречены, что очень странно, так как в Америке преступления по инсайдерской торговле обычно широко освещаются. По его мнению, это сделано, чтобы скрыть «политические мотивы» экстрадиции, наличие которых препятствовало бы выдаче россиянина США швейцарскими властями.

Федеральное управление юстиции Швейцарии одобрило запрос США об экстрадиции к исполнению, однако Клюшин обжаловал это решение, и теперь решение должен вынести швейцарский суд. В конце августа Федеральное управление юстиции Швейцарии отказалось выдать России бизнесмена Владислава Клюшина.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают экстрадиции россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

