Швейцария отказалась выдавать России задержанного бизнесмена Клюшина

Федеральное управление юстиции Швейцарии отказалось выдать России бизнесмена Владислава Клюшина, которого задержали по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.
Клюшина арестовали 21 марта по обвинению в финансовых махинациях. По словам официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, он вместе с сообщниками занимался инсайдерской торговлей на десятки миллионов долларов.
Сообщается, что Россия 7 апреля направила запрос о выдаче бизнесмена. Запрос был сделан на 12 дней раньше американской стороны. Однако в ведомстве заявили, что факты, изложенные в российском запросе, не являются подсудными по швейцарскому законодательству, а значит, Клюшин не может быть экстрадирован в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче. Ведомство 12 августа отклонило запрос.
Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают экстрадиции россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.
29 августа адвокат из Женевы Оливер Сирик заявил, что задержание и дальнейший арест российского предпринимателя Владислава Клюшина в Швейцарии имеет политические мотивы. «США устроили ему ловушку в Швейцарии», — заключил адвокат.