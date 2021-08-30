Швейцария отказалась выдавать России задержанного бизнесмена Клюшина

Федеральное управление юстиции Швейцарии отказалось выдать России бизнесмена Владислава Клюшина, которого задержали по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Клюшина арестовали 21 марта по обвинению в финансовых махинациях. По словам официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, он вместе с сообщниками занимался инсайдерской торговлей на десятки миллионов долларов.

Сообщается, что Россия 7 апреля направила запрос о выдаче бизнесмена. Запрос был сделан на 12 дней раньше американской стороны. Однако в ведомстве заявили, что факты, изложенные в российском запросе, не являются подсудными по швейцарскому законодательству, а значит, Клюшин не может быть экстрадирован в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче. Ведомство 12 августа отклонило запрос.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают экстрадиции россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

29 августа адвокат из Женевы Оливер Сирик заявил, что задержание и дальнейший арест российского предпринимателя Владислава Клюшина в Швейцарии имеет политические мотивы. «США устроили ему ловушку в Швейцарии», — заключил адвокат.