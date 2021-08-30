В Госдуме объяснили охоту на россиян в США

Судьи США регулярно приговаривают граждан России к реальным срокам, экстрадируют их из других государств, пытаясь сделать себе карьеру, потакая антироссийской пропаганде. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

США с 2008 года ведут охоту на граждан России в третьих странах для того, чтобы в дальнейшем экстрадировать их на свою территорию. Число таких случаев достигло 50 и будет увеличиваться. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Популизм как центр системы правосудия

По мнению Дмитрия Новикова, частые преследования российских граждан судами США объясняются антироссийской пропагандой в стране, которая активно подхватывается обществом и таким образом давит на правосудие. Он добавил, что американцы тоже периодически предстают перед российскими судами, но разница в том, что в данном случае они находились на территории нашей страны, где и совершали преступления.

«США активно используют принципы экстерриториальности, судят людей по своим законам тогда, когда никаких оснований для этого нет. Кроме того, сами судьи в Штатах подвергаются резкому эмоциональному давлению не только со стороны обвинения, но и общества, что, естественно, влияет на принятие решений. Ведь судья, даже пытаясь оставаться непредвзятым, все равно находится в обществе, и, чтобы построить карьеру, бывает необходимо удовлетворять его желания», — объяснил Новиков.

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Депутат считает, что россияне, осужденные в США, стали жертвами антироссийской пропаганды, которая хорошо налажена в стране и имеет большой отклик у населения.

«Эта история запущена там на полную мощность. Доказательств тому масса: это и антироссийские шаги, предпринимаемые в рамках санкционной политики, и военное давление с размещением баз НАТО вблизи наших границ. Здесь, по сути, то же самое. Потому полагаю, что оценки, звучащие по линии МИД, с квалификацией американского судопроизводства имеют основание», — заметил Новиков.

Он добавил, что, несмотря на общее мнение, суды не являются независимыми даже в США, они не станут принимать решения в отрыве от атмосферы в обществе, кроме того, имеют место и заказные дела в отношении россиян.

29 августа адвокат из Женевы Оливер Сирик заявил, что задержание и дальнейший арест российского предпринимателя Владислава Клюшина в Швейцарии имеет политические мотивы. «США устроили ему ловушку в Швейцарии. Американские власти, судя по всему, перешли на самую высокую скорость, организовав его задержание и потребовав его выдачи», — уточнил юрист. Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают экстрадиции россиянина.