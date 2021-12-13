Суд Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции россиянина Клюшина в США

Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение об экстрадиции российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного по запросу США, так как не увидел в деле политического подтекста. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд подтвердил принятое в конце июня решение об экстрадиции. «Апелляционная коллегия признает (...) — в жалобе на политическое преступление будет отказано. Апелляция [на решение об экстрадиции] будет оставлена без удовлетворения», — сказано в заявлении. Суд также отклонил ходатайство об освобождении бизнесмена.

В сентябре стало известно, что Клюшин подозревается в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Предприниматель якобы руководил операцией российских спецслужб по влиянию на выборный процесс, а также имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США, которая тогда проиграла республиканцам. Материалы по делу Клюшина в суде штата Массачусетс засекречены.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают экстрадиции россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.