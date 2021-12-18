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Стали известны подробности избиения актрисы из фильма «Стиляги»

Белорусская актриса Инна Коляда обвинила в избиении бывшего бойфренда

Фото: @inna_koliada

Белорусская актриса Инна Коляда, известная по фильму «Стиляги», раскрыла подробности избиения, после которого она попала в больницу. Деталями произошедшего артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В частности, Коляда назвала виновного в нанесении ей увечий. «Сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой — как вы понимаете, уже бывший — молодой человек Александр Рябышев», — написала актриса.

По словам женщины, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы в области головы, рук, ног и живота, нарушение функции яичников и травмы позвоночника. В настоящее время Коляда, как стало известно, продолжает оставаться в медучреждении.

При этом актриса заявила радиостанции «Говорит Москва», что полиция, куда она обратилась после нападения, отказалась возбуждать уголовное дело по факту произошедшего. В связи с этим адвокат артистки направил жалобу в прокуратуру.

Об избиении актрисы сообщалось в начале декабря. Отмечалось, что Коляда обратилась к врачам с многочисленными травмами в конце ноября.

Инна Коляда известна широкому зрителю по кинолентам «Стиляги», «Поверь, все будет хорошо», «Красавец и чудовище». Она также снималась в телесериалах: «Оттепель», «Городские шпионы», «Вангелия» и других.

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Варвара Кошечкина
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