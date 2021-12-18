Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
3:1
Завершен
Швеция
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лацио
3:1
Завершен
Дженоа
Италия - Серия А|18-й тур
Бавария
4:0
Завершен
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|17-й тур
Салернитана
0:5
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Париж
1:1
Перерыв
live
Лион
Кубок Франции|1/32 финала
Сельта
3:1
Завершен
Эспаньол
Испания - Примера|18-й тур
Спорт

Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 1972 года

Фото: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

33-летний польский форвард довел количество забитых мячей за календарный год до 43. Таким образом, он побил рекорд Герда Мюллера, который в 1972 году записал на свой счет 42 гола.

В нынешнем сезоне на счету Левандовского 19 голов в 17 матчей в Бундеслиге. «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате.

Левандовски стал одним из кандидатов на «Золотой мяч» по итогам года. Обладатель престижного приза аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси также отметил, что поляк заслуживал награды.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Пожар на строящемся военном корабле в Санкт-Петербурге локализовали
В Германии предостерегли о последствиях действий главы МИД против России
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
Биолог назвала способы защититься от омикрон-штамма коронавируса
Секс-работница рассказала о главных табу в своей профессии
Вучич назвал виновных в европейском энергетическом кризисе
Биолог дала прогноз по распространению омикрон-штамма в России
Дети Градского помогут участникам «Голоса» из команды отца в подготовке номеров
Федун озвучил ежегодные траты на «Спартак»
Московские специалисты рассказали об ускорении старения переболевших COVID-19
Названы возможные причины пожара на строящемся корабле в Санкт-Петербурге
Порошенко покинул Украину
Советник президента США высказался о решении Путина по ситуации вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter