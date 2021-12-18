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В Германии заявили об отсутствии связи запуска «Северного потока-2» с политикой

Глава Минфина Германии Линднер: вопрос запуска «Северного потока-2» не связан с политикой
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава Минфина Германии, лидер Свободной демократической партии (СДПГ) Кристиан Линднер заявил об отсутствии связи вопроса запуска газопровода «Северный поток-2» с политикой. Об этом сообщает WAZ.

«На данный момент это не политический, а правовой вопрос», — сказал Линднер. Он пояснил, что Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством. По его словам, проверка работоспособности газопровода еще не завершена, а «исход не предрешен».

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13 декабря министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок сообщила, что «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить, поскольку он не удовлетворяет требованиям европейского законодательства.

Позже она уточнила, что имела в виду вынесенное в ноябре решение регулятора Евросоюза, согласно которому оператор газопровода Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован как независимый, после того как завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали. Согласно директиве ЕС, одна компания не имеет права владеть газопроводом и поставлять по нему газ в полном объеме.

Марина Совина
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