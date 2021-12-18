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Идрак Мирзализаде решил продать аннулированный российский вид на жительство

Юморист Идрак Мирзализаде выставил на аукцион недействительный вид на жительство в России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Белорусский комик Идрак Мирзализаде решил выставить на аукцион свой аннулированный на жительство в России. Об этом сообщает «Новая Газета».

Артист решил продать недействительный документ в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). «Я решил, что я продаю свой вид на жительство в Российской Федерации как NFT. Его может купить любой желающий. Я поставлю цену 10 эфиров — это больше 40 тысяч долларов. Но вы можете предлагать любую сумму, хоть 50 долларов», — сказал Мирзализаде в новом видео на своем канале в YouTube.

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Также в ролике юморист поделился воспоминаниями о своем задержании сотрудниками центра «Э» в Белоруссии и отбытии 10-дневного административного ареста в России.

Ранее сообщалось, что адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин намерен просить суд пересмотреть срок запрета на въезд артиста в Россию. По словам юриста, срок запрета на пребывание его клиента в России пока не определен.

В конце августа МВД признало нахождение комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России из-за его шутки про русских, прозвучавшей в эфире шоу «Разгоны» на YouTube. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией на родину и запретили въезд в страну. Позднее артист потребовал обжаловать это решение.

Никита Савин
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