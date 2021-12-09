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Адвокат Мирзализаде попросит сократить срок запрета комику на въезд в Россию

Адвокат Бадамшин: защита попросит сократить срок запрета Мирзализаде на въезд в РФ до года
Идрак Мирзализаде

Идрак Мирзализаде. Фото: Stand-Up Club #1 / YouTube

Адвокат популярного стендап-комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин намерен просить суд сократить срок запрета юмористу на въезд в Россию до одного года. Об этом он рассказал «Газете.Ru» после того, как Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу комика об отмене запрета на пребывание в России.

По словам юриста, пока длительность срока не установлена. «[Суд] исходил из того, что максимальный срок по уголовно наказуемым деяниям, признаком которых является повышенная общественная опасность, установлен 8 лет — это по аналогии со сроком судимости», — отметил адвокат.

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При этом он уточнил, что, когда речь идет об административных правонарушениях, нужно обращать внимание срок давности привлечения к административной ответственности. «Этот срок составляет 1 год», — заявил Бадамшин, пояснив, что именно по этой причине защита Мирзализаде настаивает на том, чтобы запрет на въезд комика в России сократили до года.

Адвокат также подчеркнул, что, если решение МВД не будет соответствовать рекомендациям, защита вновь будет обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что Мирзализаде попросил Мосгорсуд «полностью отменить распоряжение МВД о пожизненном запрете пребывания комика в России».

16 сентября стало известно, что суд приостановил действие приказа МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде в России. Артист получил возможность временно вернуться в страну, пока его иск о признании решения ведомства незаконным рассматривают в суде.

В конце августа МВД признало нахождение комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России из-за его шутки про русских, прозвучавшей в эфире шоу «Разгоны» на YouTube. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией на родину и запретили въезд в страну. Позднее артист потребовал обжаловать это решение.

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Дарья Кучерявых
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