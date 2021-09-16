Комику Мирзализаде разрешили вернуться в Россию

Замоскворецкий суд Москвы приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения комика Идрака Мирзализаде на территории России. Таким образом, юморист получил возможность на время вернуться в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мирзализаде Сергея Бадамшина.

Юрист уточнил, что приказ МВД приостановлен до того момента, пока решение суда не вступит в законную силу. Он добавил, что благодаря этому у комика есть возможность находиться в России, пока суд рассматривает его иск о признании решения МВД незаконным.

В конце августа МВД признало нахождения комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией в Белоруссию и запретили въезд в Россию. В сентябре артист решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в страну.

Причиной такой меры послужили набравшие вирусную популярность шутки про русских, вырезанные из монолога Мирзализаде про трудности, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности в стране. В конце июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело, а 9 августа суд Москвы приговорил артиста к десяти суткам административного ареста.