Мирзализаде попросил суд отменить решение МВД о запрете его нахождения в России

ТАСС: защита комика Мирзализаде обжаловала решение МВД о запрете его нахождения в России

Популярный стендап-комик Идрак Мирзализаде попросил Мосгорсуд отменить решение МВД о запрете его пребывания на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

По данным агентства, защита артиста обжаловала решение суда, которым МВД обязали установить «разумный» срок запрета его нахождения в России вместо пожизненного. «В суд поступила апелляционная жалоба от представителя Мирзализаде», — заявили в инстанции.

Адвокат комика Сергей Бадамшин уточнил, что в жалобе просит Мосгорсуд «полностью отменить распоряжение МВД о пожизненном запрете пребывания комика в России».

Отмечается, что жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом. Дата заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что московский суд обязал МВД изменить Мирзализаде пожизненный срок нежелательности его пребывания на территории России. Как уточнил Бадамшин, ведомство обязали установить «разумный» срок вместо пожизненного.

16 сентября стало известно, что суд приостановил действие приказа МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде в России. Артист получил возможность временно вернуться в страну, пока его иск о признании решения ведомства незаконным рассматривают в суде.

В конце августа МВД признало нахождения комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России из-за его шутки про русских, прозвучавшей в эфире шоу «Разгоны». У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией на родину и запретили въезд в Россию. Позднее артист потребовал обжаловать это решение.