Оценено решение суда о разрешении Мирзализаде на время вернуться в Россию

Комик, актер и телеведущий Роман Юнусов отреагировал на приостановление Замоскворецким судом Москвы приказа МВД о нежелательности нахождения комика Идрака Мирзализаде на территории России. Своим мнением по этому вопросу телеведущий поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее со слов адвоката Мирзализаде Сергея Бадамшина стало известно, что юморист получил возможность на время вернуться в страну. Юрист уточнил, что приказ МВД приостановлен до того момента, пока решение суда не вступит в законную силу. Он добавил, что благодаря этому у комика есть возможность находиться в России, пока суд рассматривает его иск о признании решения МВД незаконным.

Повлиял общественный резонанс

«Прекрасно, замечательно», — так Юнусов оценил решение Замоскворецкого суда, впервые услышав о приостановлении приказа МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде в стране от корреспондента «Лента.ру». Телеведущий отметил, что это могло быть вызвано тем, что общественность не осталась равнодушна к происходящему с комиком. По его мнению, в большей степени могла повлиять поддержка Мирзализаде со стороны артистов.

«Без понятия почему поменяли решение. Точно не знаю. Возможно, повлиял общественный резонанс. Люди стали об этом говорить, в том числе комики и другие артисты за него заступались. Возможно, это повлияло. А про матрасы не то что снова можно шутить, про них всегда можно было шутить», — резюмировал Юнусов.

Он отметил, что ему не известно, где сейчас находится Мирзализаде и собирается ли вернуться в Россию.

В конце августа МВД признало нахождения комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией в Белоруссию и запретили въезд в Россию. В сентябре артист решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в страну.

Причиной такой меры послужили набравшие вирусную популярность шутки про русских, вырезанные из монолога Мирзализаде про трудности, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности в стране. В конце июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело, а 9 августа суд Москвы приговорил артиста к десяти суткам административного ареста.