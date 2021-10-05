Комику Мирзализаде изменят срок нежелательности в России

Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД изменить стендап-комику Идраку Мирзализаде пожизненный срок нежелательности его пребывания на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Сергея Бадамшина.

«Суд частично удовлетворили наш иск в части пожизненного срока», — сказал адвокат. По словам Бадамшина, МВД обязали установить «разумный» срок вместо пожизненного.

16 сентября стало известно, что столичный суд приостановил действие приказа МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде в России. Таким образом, комик получил возможность на время вернуться в страну, пока его иск о признании решения ведомства незаконным рассматривают в суде.

В конце августа МВД признало нахождения комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России из-за его шутки про русских. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией на родину и запретили въезд в Россию. Позднее артист потребовал обжаловать это решение.

30 июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело. Его обвинили в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 9 августа суд в Москве приговорил артиста к десяти суткам административного ареста.

Причиной стали шутки комика про русских в программе «Разгоны», где Мирзализаде рассказал про трудности, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности в России. После выхода этого выпуска в эфир стендапера начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева.