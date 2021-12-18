МИД Латвии объяснил нежелание включить Украину в ЕС

Усталость Евросоюза от расширения объединения стала причиной того, что Украину все еще не включили в его состав. Таким образом объяснил нежелание европейских стран пойти на уступку Киеву замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс в беседе с LIGA.net.

По его словам, пока что Евросоюз не готов принимать Украину в состав организации, хоть и видит «хороший прогресс по всем реформам» страны. «В ЕС есть страны-члены, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения», — сказал замглавы МИД Латвии.

Вилумсонс также заявил, что Украина станет частью ЕС и НАТО, когда все члены обоих объединений коллективно согласятся с некоторыми критериями, в частности, с тем, что страна готова присоединиться и что станет полезна остальным организациям. «Мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина», — добавил латвийский политик.

В заключение замглавы МИД Латвии высказал сожаление из-за того, что приходится говорить такие слова. При этом он рекомендовал властям Украины модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать очередной возможности попытаться стать членом ЕС.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза, но не является членом альянса. Немецкий дипломат заявил, что не исключает возможность Украины стать членом НАТО.

В ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посчитал, что членство страны в ЕС и НАТО является лишь вопросом времени. По его мнению, страна представляет собой естественную часть европейского и трансатлантического сообщества.