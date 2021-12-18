Теннисист Рублев победил в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в финале выставочного турнира в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин обыграл в финальном матче британца Энди Маррея. Встреча, длившаяся один час 36 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:6 в пользу Рублева.

В полуфинальном матче россиянин одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

24-летний Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На его счету восемь побед в турнирах под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.