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Известная судья Басманного суда Юлия Сафина умерла от коронавируса

Известная по делам Никиты Белых и Ивана Голунова судья Юлия Сафина умерла в Москве

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Известная по нескольким громким делам судья Басманного суда Юлия Сафина скончалась в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

39-летняя женщина умерла от последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции. Сафина была судьей на нескольких громких процессах. В частности, она назначала и продлевала меры пресечения губернатору Кировской области Никите Белых, главе Серпуховского района Александру Шестуну и полицейским, задержанным по делу журналиста Ивана Голунова.

В 2009 году Сафина приговорила к семи годам колонии предпринимателя Илью Шермана, обвиненного в мошенничестве. Позже Мосгорсуд отменил приговор, ссылаясь на то, что нарушение, допущенное судом, «искажает саму суть правосудия».

В мае 2021 года Сафину лишили статуса судьи решением квалификационной коллегии столичных судей. Позже она обжаловала решение и добилась его отмены, однако с тех пор занималась только делами об административных нарушениях. Последнее заседание Сафина провела в сентябре.

Ранее сообщалось, что умер сыгравший судью в программе «Суд присяжных» адвокат Валерий Степанов. Мужчина скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

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Никита Савин
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